"قافلة طبية وإنسانية في الإسماعيلية بإشراف وزارة الداخلية"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا وبالأخص السيدات المعيلات.

تولى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية التنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية لإرسال قوافل "طبية وإنسانية"، التي استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية في محافظة الإسماعيلية لتقديم الدعم الشامل للمواطنين.

شملت الجهود توزيع عبوات غذائية ومساعدات عينية، وإجراء الكشوفات الطبية وتوفير العلاجات بشكل مجاني للمحتاجين، بالإضافة إلى تقديم المساعدات للسيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار التأكيد على جودة الخدمات الشرطية، تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية لتعزيز الخدمات المقدمة وتحسينها في مختلف القطاعات، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان والتعامل اللائق مع المواطنين.

شارك ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان في تسهيل تلبية المطالب الأمنية والخدمية للمجتمع المحلي، ولقيت الجهود استحسانًا وتقديرًا كبيرين من قبل الأهالي، الذين أثنوا على جهود الوزارة في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز البنية التحتية بما يدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تأتي هذه الجهود في إطار المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية والتزامها بتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم لجميع أفراد المجتمع.