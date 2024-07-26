حريق العتبة.. انهيار العقار بالكامل بسبب المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تسببت المياه المستخدمة في عملية السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن ملابس بعقار مواجهة لجراج العتبة، الجمعة، في انهيار العقار.

ورغم مرور نحو 20 ساعة على اندلاع الحريق إلا أن عمليات التبريد لم تتوقف حتى الآن، وما تزال سيارة إطفاء تتمركز بموقع الحريق للتدخل في حالة الطوارئ.

أجهزة الأمن بالقاهرة تحفظت على صاحب محل الأحذية على خلفية اتهامه بالتسبب في الحريق. ويتلقى 5 مصابين العلاج داخل المستشفى جراء إصابتهم بحالة اختناق، وصرحت النيابة العامة بدفن حالة الوفاة الوحيدة.

وقرر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارين الذين نشب بهما حريق بشارع الجوهري بحي الموسكي والعقارات المجاورة لهما لبيان مدى تأثرهم من الحادث.

وتابع محافظ القاهرة، جهود الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمليات التبريد، ووجه بسرعة إزالة الأثار التي نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.