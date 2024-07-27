معهد الفلك: المولد النبوي الشريف 15 سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ)

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1446، وفقًا للحسابات الفلكية.

وأوضح رابح، أنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، توافق غرة شهر صفر للعام الهجري الحالي 1446 الاثنين الموافق 5 أغسطس المقبل، وعدته 30 يوما؛ حيث ينتهي في 3 سبتمبر المقبل، بذلك يكون المولد النبوي الشريف الموافق 12 ربيع الاول يوم الأحد 15 سبتمبر.

وقال، إن هلال شهر صفر سوف يولد مباشرة في تمام الساعة الواحدة والدقيقة 14 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من المحرم، الموافق 4 أغسطس المقبل (يوم الرؤية).

وأوضح رباح، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 16 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 19 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 10-20 دقيقة).

وأضاف، أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (2- 25 دقيقة)، ما عدا جاكرتا بإندونيسيا التي يغرب القمر فيها قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.