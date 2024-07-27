أمطار رعدية ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم السبت حتى الخميس 1 أغسطس.

وتوقعت الهيئة، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط يومي السبت والأحد وسرعة الرياح 40: 60 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص هطول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من "أبو سمبل - حلايب - شلاتين" من السبت إلى الإثنين.