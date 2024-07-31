شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الشركة المتحدة بذلت مجهودا كبيرا بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة شرعت في بناء مدينة العلمين والتى تتضمن كافة الخدمات.

وأضاف خلال مؤتمر عقده لإطلاق مبادرة 100 يوم صحة من مدينة العلمين: "نحتاج عدد كبير من المدن المخططة من أجل التنمية".



رئيس مجلس الوزراء في مهرجان العلمين الجديدة



رئيس مجلس الوزراء في مهرجان العلمين الجديدة

وتابع: "الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشركة المتحدة بذلت مجهودا كبيرا في مهرجان العلمين الجديدة، وبجد حاجة تفرح، وأصبح قوة للدولة في جذب السياحة"، موضحًا: "قابلت مسؤلين كبار خارج مصر تحدثوا بفخر عن مهرجان العلمين".

وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصاحبه أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصحبة قيادات الشركة المتحدة اصطفاف السيارات الطبية والمركبات المُشاركة بالحملة، من العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية بالمحافظات، حيث تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على تجهيزات تلك السيارات والمركبات وجاهزيتها لأداء دورها ضمن أهداف الحملة.



وتنطلق حملة 100 مليون صحة من خلال المديريات الصحية والوحدات التابعة لوزارة الصحة، وتهدف إلى تعظيم المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة، بداية من رعاية المولد والأم مرورًا بالمبادرات الخاصة بفيروس سي ورعاية الأطفال، ورعاية كبار السن من خلال عيادات متنقلة في جميع المحافظات والقرى والنجوع.



وعقب إطلاق الحملة تفقد مدبولي المنطقة الشاطئية لمهرجان العلمين، حيث شهد الفاعليات الرياضية والترفيهية المختلفة، وأشاد بالدور الذي تقوم به الشركة المتحدة من خلال مهرجان العلمين في تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.