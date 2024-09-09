التشكيل الرسمي لموقعة بلجيكا أمام فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمواجهة فرنسا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويقود دي بروين تشكيل بلجيكا أمام فرنسا، في المباراة المقرر اقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويبحث المنتخب البلجيكي عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم أمام فرنسا، والتي يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة، على غرار مباريات المنتخبان طيلة السنوات الماضية.

تشكيل بلجيكا أمام فرنسا

حارس المرمى: كوين كاستيلس

الدفاع: تيموثي كاستاني- ووت فايس- آرثر ثياتي- ديباست

وسط الملعب: أمادو أونانا- يوري تيليمانس- كيفين دي بورين

الهجوم: دودي لوكيباكيو- لويس أوبيندا- جيريمي دوكو.

بينما يأتي تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة بلجيكا، كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، لوكاس دينييه.

خط الوسط: نجولو كانتي، جوندوزي، كونيه.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ماركوس تورام، كولو مواني.

ويجلس على مقاعد البدلاء: بريس سامبا، ألفونس أريولا، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، مايكل أوليس، إبراهيما كوناتي، يوسف فوفانا، برادلي باركولا، جوناثان كلاوس، ثيو هيرنانديز