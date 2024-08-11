مخالفة مرورية.. تحرير 2680 مخالفة تليفون أثناء القيادة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 44120 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 2032 مخالفة السير بدون تراخيص، و24 دراجة نارية مخالفة، و19041 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و21 مخالفة موقف عشوائي، و2680 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات شروط التراخيص

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.