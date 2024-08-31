شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مدبولى: الحكومة تتحرك بقوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال، واستعراضه عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة الصناعة تعلن إطلاق أولى مراحل منصة مصر الصناعية بـ1124 قطعة أرض

أعلنت وزارة الصناعة إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر 2024 بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) والشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع و التحصيل الإلكتروني الحكومي. حيث تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين وهي كالتالي: -

رئيس الوزراء: الحكومة تتحرك بقوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومقديشيواستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال، علي عبدي أواري، سفير الصومال لدى القاهرة، وذلك بحضور السفير إبراهيم الخولي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

محمد صلاح يكشف سر اندماجه سريعاً مع طريقة أرنى سلوت فى ليفربول

تحدث الدولى المصري محمد صلاح ، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، عن تغيير طريقة لعب فريقه تحت قيادة المدرب الهولندي ارنى سلوت، بعد رحيل الألمانى يورجن كلوب، وتألقه بتسجيل الأهداف ضد مانشستر يونايتد قبل موقعة أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، حيث يحل الريدز غدا، الأحد، ضيفا على اليونايتد فى الجولة الثالثة من البريمرليج للموسم الحالي 2024-25.

السفير الصومالي بالقاهرة: الدعم المصري ليس وليد اليوم بل منذ العصر الفرعوني

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال، علي عبدي أواري، سفير الصومال لدى القاهرة، وذلك بحضور السفير إبراهيم الخولي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقي، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كيف يستعد منتخب مصر لضربة البداية فى تصفيات أمم أفريقيا 2025؟

يواصل منتخب مصر، بقيادة حسام حسن مديره الفنى، معسكره المغلق الذى انطلق 28 أغسطس، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة وغدا فى المناطق الوسطى

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوبي قطاع غزة وغدا تنطلق في المناطق الوسطى ولمدة 3 أيام".

جورماهيا يحدد الثالثة عصر 15 سبتمبر لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

نشرت الصفحة الرسمية لنادى جورماهيا الكيني على موقع إكس موعد مباراة فريقهم أمام الاهلى ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة دورى أبطال أفريقيا. وحدد النادى الكينى موعد المباراة الأحد 15 سبتمبر المقبل فى الثالثة عصراً على ملعب نيايو الوطني.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الثقافة الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافي

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لاستعراض الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافي.

ترامب مهاجما هاريس: أضعف مرشحة رئاسية فى التاريخ وتهدد الديمقراطية

هاجم المرشح الجمهورى دونالد ترامب، اليوم السبت، منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ووصفها بأنها "تهدد الديمقراطية" بسبب ملف المهاجرين.

أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

سقط أرسنال في فخ التعادل أمام ضيفه فريق برايتون بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "الإمارات"، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وزارة الصناعة تطرح أكثر من 8 ملايين متر أرض صناعية في 14 محافظة

أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية اعتبارا من 1 وحتى 8 سبتمبر وذلك فى 14 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالى مساحة 5 ملايين و482 ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، على أن يكون التقديم على الخريطة الاستثمارية بالدخول على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح.



