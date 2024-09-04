شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة من وزارة الصحة حول التغذية السليمة لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 04 سبتمبر 2024 05:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لتغذية كبار السن، تضمنت:
1- الحرص على تناول وجبات خفيفة وصغيرة ومتفرقة على مدار اليوم.
2- البعد عن تناول الأغذية التي تحتوى على مواد حافظة.
3- البعد عن تناول الأطعمة بعد الساعة 9 مساء.
4- تناول أطعمة صحية كالخضروات الطازجة.
5- يفضل تناول الوجبات في وقت مبكر.
6- الاهتمام بوجبة الإفطار.
7- شرب السوائل بكثرة.
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