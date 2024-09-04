شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة من وزارة الصحة حول التغذية السليمة لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لتغذية كبار السن، تضمنت:

1- الحرص على تناول وجبات خفيفة وصغيرة ومتفرقة على مدار اليوم.

2- البعد عن تناول الأغذية التي تحتوى على مواد حافظة.

3- البعد عن تناول الأطعمة بعد الساعة 9 مساء.

4- تناول أطعمة صحية كالخضروات الطازجة.

5- يفضل تناول الوجبات في وقت مبكر.

6- الاهتمام بوجبة الإفطار.

7- شرب السوائل بكثرة.