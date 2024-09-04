أخبار مصر

نصائح هامة من وزارة الصحة حول التغذية السليمة لكبار السن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة من وزارة الصحة حول التغذية السليمة لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 05:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لتغذية كبار السن، تضمنت: 

1- الحرص على تناول وجبات خفيفة وصغيرة ومتفرقة على مدار اليوم.

2- البعد عن تناول الأغذية التي تحتوى على مواد حافظة.

3- البعد عن تناول الأطعمة بعد الساعة 9 مساء.

4- تناول أطعمة صحية كالخضروات الطازجة.

5- يفضل تناول الوجبات في وقت مبكر.

6- الاهتمام بوجبة الإفطار.

7- شرب السوائل بكثرة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements