شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد جامعة حلوان.. الحصول على الأيزو وتفاصيل استعدادات العام الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت جامعة حلوان، تقريرا مفصل عن حصاد أنشطتها على مدار الأسبوع الماضى تضمن ما يلى:

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله أن يديم على مصر الأمن والاستقرار تحت قيادة فخامته الرشيدة.

أوصى وفد فريق المراجعين الخارجيين من هيئة سنتريور خلال الاجتماع الختامي بإعادة منح شهادة الأيزو (9001: 2015) للجامعة للمرة الرابعة مما يجعل الجامعة تحصل على الشهادة للمرة العاشرة على التوالي.

ووقّع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة هامك الفنلندية، وتهدف المذكرة إلى تفعيل البرامج المشتركة بين الجامعتين في مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا التعليم، الهندسة الحيوية، والتأهيل والتدريب الفني.

وافتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مسجد الجامعة بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد الشاملة.

وأعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2024-2025، مؤكدا على ان الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

أعلنت جامعة حلوان عن بدء إجراءات التسجيل للكشف الطبي للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلياتها للعام الدراسى 2024-2025، هذا يتم تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلاب بدءًا من 16 سبتمبر الجاري، حيث سيتم إجراء الفحوصات في مقر الإدارة العامة للشؤون الطبية بالحرم الجامعي

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان شروط قبول الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2024 -2025، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة ( حديثة - قديمة – الشهادات المعادلة ) ولا تقبل الكلية طلاب الثانوي الأزهري – الدبلومات الفنية والمهنية سواء مستجدين أو مفصولين لاستنفاد مرات الرسوب .

وفي خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع جامعة حلوان، أعلنت إدارة الجامعة عن افتتاح مجموعة من الكافيتريات الجديدة داخل الحرم الجامعي لتوفير خدمات متميزة تلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقد نظمت جامعة حلوان الملتقى الثاني لمديري مكتبات جامعة حلوان بالتعاون مع مكتبة مصر العامة "مبادرة المكتبي المبدع"، وذلك فى إهتمام جامعة حلوان بتدريب كوادرها للتعرف على الاتجاهات الحديثة والمتطورة في المكتبات الجامعية.

وفي إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز التعاون الدولي وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، قام وفد من إدارة الوافدين بالجامعة بزيارة الملحقية الثقافية اليمنية بالقاهرة.

ونظم مركز التميز لذوي الإعاقة بجامعة حلوان بالتعاون مع إدارة المعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، الفوج العاشر من المعسكر الطلابي "أبطال من دهب" بمعسكر الجامعة الدائم بمرسى مطروح، ويستهدف الطلاب المتفوقين علميًا والمتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة.

واستقبل المعسكر الطلابي الدائم للجامعة بمرسى مطروح الفوج الثاني عشر من طلاب وطالبات بيت التطوع التابع للصندوق، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة حلوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

واحتفلت كلية السياحة والفنادق اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلابها في حفل أقيم على مسرح مجمع الفنون والثقافة، وقد عكس هذا الحدث البارز التزام الجامعة بتخريج كوادر مؤهلة في مجال السياحة مما يسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز مكانته.

وقد أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق دورة تدريبية متخصصة في فن الجلد الطبيعي لطلابها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

وحقق نادي جامعة حلوان لفئة ٢٠٠٥ إنجازًا رياضيًا كبيرًا بعد فوزه الكبير على نادي المصري القاهري بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهم، ويعد هذا الفوز تأكيدًا على المستوى الذي وصل إليه النادي بعد اعتماده رسميًا من قِبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

اختتمت جامعة حلوان دورة خماسيات كرة القدم للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، جاءت النتيجة كالتالي، حصل على المركز الاول كلية التربية الرياضية بالهرم و المركز الثاني إدارة الأمن الجامعي، بينما فاز بالمركز الثالث الإدارة العامة لرعاية الشباب .