شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الأردن تبرز تحذيرات الرئيس السيسى من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الأردنية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى خلال الاتصال الهاتفى بين الزعيمين أمس الثلاثاء، من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتحت عنوان "العاهل الأردني يعرب فى اتصال هاتفي عن تقديره لجهود مصر للتوصل لهدنة شاملة"، أبرزت جريدة "الدستور" الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، موضحة في عنوانها "ملك الأردن والرئيس السيسي يحذران من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة"، وأشارت إلى أن الزعيمين شددا على رفضهما تهجير الفلسطينيين.

وتحت عنوان "ملك الأردن والرئيس السيسي يحذران من خطورة استمرار الاعتداءات بالضفة الغربية"، أبرزت جريدة "الأمة" الأردنية، الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني.

كما أبرزت جريدة "صدى الشعب" الأردنية الاتصال الهاتفي على صفحتها الرئيسية، تحت عنوان "ملك الأردن والرئيس السيسي يحذران من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية".

وأبرزت أيضا جريدة "الرأي"، الاتصال الهاتفي بين الزعيمين وذلك تحت عنوان "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة "، و"ملك الأردن والسيسي يحذران من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة".