إحباط محاولة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية).

قُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالي (80 مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.