ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 10 أسلحة نارية و12 كيلو حشيش وهيدرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية في ضبط 5 عناصر إجرامية، بحوزتهم (3 بندقية آلية – 3 بندقية خرطوش – طبنجة – 4 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 9.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلوجرام لمخدر الهيدرو- 400 قرص مخدر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.