نفذها أطفال خلال 35 ثانية.. أول عملية سرقة لـ آيفون 16 الجديد| فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وثقت كاميرات المراقبة أول سرقة لهاتف آيفون 16 الجديد بعد طرحه في أسواق بمدينة بورصة شمالي تركيا.

ورصدت اللقطات المصورة خلال 35 ثانية، لحظة دخول 3 أطفال إلى متجر هواتف محمولة وسرقة هاتف "آيفون 16"، ولا تزال الشرطة التركية تبحث عنهم.

أطلقت شركة أبل هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، بشاشات أكبر حجماً، ووحدة التحكم في الكاميرا الجديدة كلياً لوصول سريع إلى نظام الكاميرا المتقدم، وقدرات جديدة مع ميزات تصوير احترافية، ورسومات جرافيك تعزز من تجربة الألعاب.

ومن أهم مواصفات هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، أنها تأتي بقوة شريحة A18 Pro.

تتميز بكاميرا 48MP Fusion الجديدة مع مستشعر رباعي البكسلات أسرع لتتيح تسجيل الفيديو بوضوح 4K وبمعدل 120 إطاراً في الثانية بتنسيق Dolby Vision، ما يعني أنها تحقق أعلى درجة وضوح مع أفضل معدل إطارات متوفر على الإطلاق في جهاز iPhone.

تضم التعزيزات الإضافية كاميرا جديدة واسعة للغاية 48MP لتصوير فوتوغرافي بوضوح أعلى، حيث تشمل تصوير ماكرو، وكاميرا تقريب المسافات 5x في كلا موديلي Pro، وميكروفونات بجودة الاستوديوهات الاحترافية لتسجيل صوت أكثر واقعية.

كل هذه الإمكانات مدمجة في تصميم من التيتانيوم يجمع بين الخفة والصلابة، مع شاشة أكبر حجماً، وحواف هي الأنحف على مستوى منتجات Apple، ونقلة نوعية في عمر البطارية، حيث يقدم iPhone 16 Pro Max أفضل عمر للبطارية على الإطلاق في أجهزة iPhone.