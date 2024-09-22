شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد اللبنانى للقاهرة الإخبارية: رقعة الحرب ستتسع خلال ساعات.. والأمور تأزمت والان مع تفاصيل الخبر

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، إن الـ 48 ساعة الماضية كانت صعبة، حيث اشتدت الأمور وتأزمت إلى وضع غير مسبوق بتبادل إطلاق النار الثقيل والغارات الجوية على لبنان، بواقع 150 غارة مساء أمس، وحتى أصوات دوي الانفجارات وصلت إلى كل الأنحاء المجاورة للمناطق الجنوبية للبنان.

وأضاف "سلام"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمور تأزمت وتطورت إلى حد كبير، وهناك تطورات جدية تنذر بتوسع أكبر، خاصة أن الجانب الإسرائيلي، عبر الرسائل التي خرجت منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، تؤكد نيته التصعيد وتوسيع الحرب، وهناك تهديدات لمست اليوم بالدخول للجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يتعظ أبدا بأي من الرسائل التي أرسلتها لبنان وحزب الله بنية عدم توسيع هذه الحرب أو بنية الوصول لحل سلمي، لكن يبدو أن القرار اتخذ بتوسيع الحرب شمالا لتحقيق انتصار لم يستطع تحقيقه في غزة، ويبدو أن الهدف اليوم لبنان، ويبدو أن رقعة الحرب تتوسع خلال ساعات وليس أيام.