شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: نحرص على توفير مختلف متطلبات تطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسى يهنئ خادم الحرمين وولى العهد السعودى بذكرى اليوم الوطنى
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية برقيتى تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالممكلة العربية السعودية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.
رئيس الوزراء: نحرص على توفير مختلف متطلبات تطوير التعليم قبل الجامعى
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي، الأمر الذي أدى إلى خفض الكثافة، لتصبح في كل المدارس في مصر حالياً أقل من 50 طالباً في الفصل الواحد، باستثناء 47 مدرسة، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بها في أقرب وقت.
نفى مصدر أمنى بـ وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن الإدعاء بتعرض طفلة "تحمل جنسية إحدى الدول" لإساءة معاملة من قبل العاملين بـ مطار الغردقة الدولى أثناء إنهاء إجراءات وصولها ووالدتها وطلبهم التأكد من كونها أنثى نظراً لوجود إختلاف فى مظهرها الخارجى.
قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية: نحذر من حرب إقليمية شاملة مع استمرار التصعيد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك) وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.
ناقش وزيرا خارجية مصر د. بدر عبد العاطى واللبنانى عبد الله بوحبيب التطورات الخطيرة فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلى المستمر على الأراضى اللبنانية، واستمرار الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
انتظام الدراسة بالعام الدراسي وجولات ميدانية لقيادات التعليم لمتابعة الانضباط
شهدت المدارس صباح اليوم الاثنين انتظام الدراسة بـ العام الدراسي الجديد وجولات ميدانية لقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة الانضباط الطلابى داخل الفصول والتأكد من قيام المدارس بخفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا فى الفصل، إضافة إلى متابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب وشرح المقررات والتزام المعلمين بالتواجد داخل الفصول الدراسية.
أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارات الإسرائيلية على لبنان تستهدف مناطق مأهولة بالسكان وفيها مخازن أسلحة لحزب الله، موضحة أنها المرة الأولى التي يتم استهدافها بهذا الشكل.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.
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