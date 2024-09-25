شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى أسس عهدا من الانفتاح السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "كتلة الحوار يناقشون فى ندوة ”الخليج 365” ملفات المجتمع المدنى والعمل السياسى ويؤكدون: الرهان على وجود معارضة وطنية.

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