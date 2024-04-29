شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شهيدا على الأقل جراء الغارات المتواصلة على رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن 15 شهـيدا على الأقل سقطوا جراء الغارات المتواصلة على مناطق في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية استشهاد خمسة فلسطينيين فى قصف للاحتلال استهدف منزلا فى مخيم الشابورة وسط رفح الفلسطينية، وأشارت أيضا إلى استشهاد ثلاثة أشقاء جراء غارة للاحتلال على منزل لعائلة الخطيب فى حى الجنينة شرق رفح.

يذكرأن، حذر رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة من أن أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية ستؤدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الخصاونة مع رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد حاليا فى الرياض.

واطلع رئيس الوزراء الأردنى نظيره الماليزى على الجهود التى يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى لوقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل ومستدام.

وأكد الخصاونة ضرورة الانتقال إلى أفق سياسى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين.

وبحث رئيس الوزراء الأردنى ونظيره الماليزى، خلال اللقاء الذى حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى زينة طوقان والسفير الأردنى فى الرياض هيثم أبوالفول، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع فى المنطقة سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلى على غزة.

وأشار الخصاونة إلى اهتمام الأردن بتطوير علاقات التعاون المشترك مع ماليزيا فى المجالات كافة، مؤكدا أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية الأردنية الماليزية لبحث آفاق التعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الماليزى الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الأردن فى المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين، معربا عن تقديره لجهود الملك عبدالله الثانى فى تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام فى المنطقة.