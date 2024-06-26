ذهبيات اصحاب الجياد ببطولة الجمهورية للجمباز الايروبيك

ياسر رشاد - القاهرة - حقق نادى أصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة نتائج متقدمة فى إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ١١ سنة (جماعي) الروتيشن الثاني حيث فاز كل من

* جماعي رقم (١):

١. اللاعبة /جيداء محمد خالد.

٢. ⁠اللاعبة / ملك احمد عبدالعزيز .

٣. ⁠اللاعبة / جولي محمد عادل.

٤. ⁠اللاعبة / رقية صابر سعد

٥. ⁠اللاعبة / فريدة محمد ابراهيم .حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية

* جماعي رقم (٢) :

١. اللاعب / ياسين محمد متولي .

٢. ⁠اللاعبة / فريدة تامر عزالدين .

٣. ⁠اللاعبة / ليلي إسلام احمد ابراهيم .

٤. ⁠اللاعبة / بيرلا محمد احمد

٥. ⁠اللاعبة / كيندا عمرو محمود .

حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية

* جماعي رقم (٣):

١. اللاعبة / ميان عمرو عبدالفتاح .

٢. ⁠اللاعبة / ليان ياسر بهاء .

٣. ⁠اللاعبة / منة الله محمد عبدالله عمار .

٤. ⁠اللاعبة / فيروز محمد احمد سامي .

٥. ⁠اللاعبة / زينة احمد شيخ العرب .

حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية .

* جماعي رقم (٤):

١. اللاعبة / ايمي احمد محمد عاطف .

٢. ⁠اللاعبة / كنزي رامي محمد .

٣. ⁠اللاعبة / ملك محمد صديق رفاعي .

٤. ⁠اللاعبة / ليلي إسلام إسماعيل

٥. ⁠اللاعبة / مريم مصطفي احمد إبراهيم .

حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية .

* جماعي رقم (٥):

١. اللاعبة / سيرين كريم هنداوي .

٢. ⁠اللاعبة / ملك محمود سامي .

٣. ⁠اللاعبة / ليلي شريف محمد .

٤. ⁠اللاعبة / أسيل احمد عبدالفتاح .

٥. ⁠اللاعبة / ميرال هيثم محمود

حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية

* جماعي رقم (٦) :

١. اللاعبة / رؤي احمد محمود .

٢. ⁠اللاعبة / آسيل احمد عزت .

٣. ⁠اللاعبة / فريدة إسلام الشعراوي .

٤. ⁠اللاعبة / جودي وليد عبدالقادر .

٥. ⁠اللاعبة / جيداء محمد نبيل

٦. ⁠حصل علي المستوي الاول الميدالية الذهبية .

جاءت تلك النتائج تحت قيادة الجهاز الفني والاداري :

ك/ الاء السنهوري (رئيس الجهاز)

ك / هاجر مصطفي ( المدرب العام )

ك / يوسف خالد احمد ( مدرب )

ك / ميرنا رسلان ( مدربة )

ك / ندي جمعة ( مدربة )

ك / رنا مدحت ( مدربة )

ك / روينا سمير مبروك ( مدربة)

ك / مروان فرغلي ( مشرف النشاط )