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ذهبيات اصحاب الجياد ببطولة الجمهورية للجمباز الايروبيك

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق نادى أصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة نتائج متقدمة فى إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ١١ سنة  (جماعي)  الروتيشن الثاني حيث فاز كل من 

* جماعي رقم (١):
١. اللاعبة /جيداء محمد خالد.
٢. ⁠اللاعبة / ملك احمد عبدالعزيز .
٣. ⁠اللاعبة / جولي محمد عادل.
٤. ⁠اللاعبة / رقية صابر سعد 

٥. ⁠اللاعبة / فريدة محمد ابراهيم .حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية 

* جماعي رقم (٢) :
١. اللاعب / ياسين محمد متولي .
٢. ⁠اللاعبة / فريدة تامر عزالدين .
٣. ⁠اللاعبة / ليلي إسلام احمد ابراهيم .
٤. ⁠اللاعبة / بيرلا محمد احمد 

٥. ⁠اللاعبة / كيندا عمرو محمود .
حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية

* جماعي رقم (٣): 
١. اللاعبة / ميان عمرو عبدالفتاح .
٢. ⁠اللاعبة / ليان ياسر بهاء .
٣. ⁠اللاعبة / منة الله محمد عبدالله عمار .
٤. ⁠اللاعبة / فيروز محمد احمد سامي . 
٥. ⁠اللاعبة / زينة احمد شيخ العرب .
حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية .

* جماعي رقم (٤): 
١. اللاعبة / ايمي احمد محمد عاطف .
٢. ⁠اللاعبة / كنزي رامي محمد .
٣. ⁠اللاعبة / ملك محمد صديق رفاعي .
٤. ⁠اللاعبة / ليلي إسلام إسماعيل 

٥. ⁠اللاعبة / مريم مصطفي احمد إبراهيم .
حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية .

* جماعي رقم (٥):
١. اللاعبة / سيرين كريم هنداوي  . 
٢. ⁠اللاعبة / ملك محمود سامي .
٣. ⁠اللاعبة / ليلي شريف محمد .
٤. ⁠اللاعبة / أسيل احمد عبدالفتاح .
٥. ⁠اللاعبة / ميرال هيثم محمود 

حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية 

* جماعي رقم (٦) :
١. اللاعبة / رؤي احمد محمود .
٢. ⁠اللاعبة / آسيل احمد عزت .
٣. ⁠اللاعبة / فريدة إسلام الشعراوي .
٤. ⁠اللاعبة / جودي وليد عبدالقادر . 
٥. ⁠اللاعبة / جيداء محمد نبيل 

٦. ⁠حصل علي المستوي الاول الميدالية الذهبية .

جاءت تلك النتائج تحت قيادة الجهاز الفني والاداري :
ك/ الاء السنهوري (رئيس الجهاز) 
ك / هاجر مصطفي ( المدرب العام )
ك / يوسف خالد احمد ( مدرب )
ك / ميرنا رسلان ( مدربة ) 
ك / ندي جمعة ( مدربة ) 
ك / رنا مدحت ( مدربة ) 
ك / روينا سمير مبروك ( مدربة)
ك / مروان فرغلي ( مشرف النشاط )

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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