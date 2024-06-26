ذهبيات اصحاب الجياد ببطولة الجمهورية للجمباز الايروبيك

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق نادى أصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة نتائج متقدمة فى إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ١١ سنة (جماعي) الروتيشن الثاني حيث فاز كل من
* جماعي رقم (١):
١. اللاعبة /جيداء محمد خالد.
٢. اللاعبة / ملك احمد عبدالعزيز .
٣. اللاعبة / جولي محمد عادل.
٤. اللاعبة / رقية صابر سعد
٥. اللاعبة / فريدة محمد ابراهيم .حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية
* جماعي رقم (٢) :
١. اللاعب / ياسين محمد متولي .
٢. اللاعبة / فريدة تامر عزالدين .
٣. اللاعبة / ليلي إسلام احمد ابراهيم .
٤. اللاعبة / بيرلا محمد احمد
٥. اللاعبة / كيندا عمرو محمود .
حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية
* جماعي رقم (٣):
١. اللاعبة / ميان عمرو عبدالفتاح .
٢. اللاعبة / ليان ياسر بهاء .
٣. اللاعبة / منة الله محمد عبدالله عمار .
٤. اللاعبة / فيروز محمد احمد سامي .
٥. اللاعبة / زينة احمد شيخ العرب .
حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية .
* جماعي رقم (٤):
١. اللاعبة / ايمي احمد محمد عاطف .
٢. اللاعبة / كنزي رامي محمد .
٣. اللاعبة / ملك محمد صديق رفاعي .
٤. اللاعبة / ليلي إسلام إسماعيل
٥. اللاعبة / مريم مصطفي احمد إبراهيم .
حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية .
* جماعي رقم (٥):
١. اللاعبة / سيرين كريم هنداوي .
٢. اللاعبة / ملك محمود سامي .
٣. اللاعبة / ليلي شريف محمد .
٤. اللاعبة / أسيل احمد عبدالفتاح .
٥. اللاعبة / ميرال هيثم محمود
حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية
* جماعي رقم (٦) :
١. اللاعبة / رؤي احمد محمود .
٢. اللاعبة / آسيل احمد عزت .
٣. اللاعبة / فريدة إسلام الشعراوي .
٤. اللاعبة / جودي وليد عبدالقادر .
٥. اللاعبة / جيداء محمد نبيل
٦. حصل علي المستوي الاول الميدالية الذهبية .
جاءت تلك النتائج تحت قيادة الجهاز الفني والاداري :
ك/ الاء السنهوري (رئيس الجهاز)
ك / هاجر مصطفي ( المدرب العام )
ك / يوسف خالد احمد ( مدرب )
ك / ميرنا رسلان ( مدربة )
ك / ندي جمعة ( مدربة )
ك / رنا مدحت ( مدربة )
ك / روينا سمير مبروك ( مدربة)
ك / مروان فرغلي ( مشرف النشاط )