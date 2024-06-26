كواليس ختام البطل الاوليمبى للجمباز بنادى سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد نادى سموحة حفل ختام أكاديمية البطل الاوليمبى للجمباز مواليد ٢٠٢٠

وجاء الحفل وسط حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وأولياء الأمور

وحضر فريق الشباب بمجلس الادارة لتكريم ممثلى البطل الاوليمبى وهم الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة وكل من أعضاء مجلس الادارة أشرف مختار والدكتورة ماهينور سامح ورامى فتح الله الذى بدأ فى الظهور من جديد بعد أن تراجع عده خطوات خلال الاحداث الماضية حتى يكسب كل الخيوط

وعقب الحفل ألتقط الحاضرين الصور التذكارية بينما غاب عن الحفل المهندس فرج عامر رئيس النادى على الرغم من عودته من الساحل الشمالى