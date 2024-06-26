طارق السعيد: الأهلي أكبر المستفيدين من انسحاب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك، إن الأمور التسويقية وراء عدم لعب الأهلي والزمالك في الساعة ٤ عصرا مشيرا إلى أن باقي أندية الدوري ليس لها ظهر.
وأضف السعيد في تصريحاته لبرنامج ملعب الشمس مع الإعلامي مجدي عبد الغني الذي يذاع على قناة الشمس:
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نادي الزمالك تأخر كثيرا في قراراته الأخيرة ومن الوارد أن
هذه الخطوة ستصلح الكرة المصرية في المواسم المقبلة
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وأضاف: لابد أن نعدل المسار مع وجود أشخاصا لديهم خبرات إدارية ويستحقون المناصب المتواجدين بها.
وتابع: بنحمد ربنا أن الأهلي والزمالك يحصلون على البطولات الإفريقية، وذلك بسبب نجاح منظومة كل فريق منهما.
وأردف: لو لعب الزمالك مبارة. سيراميكا كليوباترا يبقى عنده المعايير مختلفة وهناك شئ غلط، ولو من مجلس الزمالك سألعب أمام سيراميكا بالناشئين بوجود موقف صارم.
وتابع: لو لم تطبق اللائحة فمن الأفضل الأ يلعب الزمالك مباراة سيراميكا كليوبانرا، وأن يثبت على موقفه من عدم اللعب
وواصل: الزمالك من مصلحته اللعب من أجل الضغط لصالح بيراميدز على النادي الأهلي حتى لا يتوج بلقب الدوري، والأهلي المستفيد الأكبر من عدم لعب القمة