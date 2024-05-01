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"كارثة".. منسق الأمم المتحدة للإغاثة يحذر من عواقب اجتياح رفح

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس، من عواقب العملية الإسرائيلية البرية المحتملة على رفح.
وأفاد غريفيثس في تصريح صحفي أن هذه العملية تؤدي إلى مزيد من الضحايا الذين فروا إلى الوكالات التي تقدم المساعدات في جنوب غزة، رغم مطالبة العالم بعدم تنفيذ تلك العملية.

حماية المدنيين

وبين أن العملية الإسرائيلية البرية تعد كارثة تهدد الجهود الإنسانية.
ورحب غريفيثس بإعادة فتح معبر إيريز شمال غزة لنقل المساعدات، وشدد على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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