شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. 34596 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

قصف مستمر

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 208 على التوالي إلى 34596 شهيدًا.وارتفع عدد الجرحى إلى نحو 77816جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 28 فلسطينيًا استشهدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.فيما أصيب 51 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.