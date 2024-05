شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات متجهة إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء، اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون.

وحمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إسرائيل، مسؤولية الاعتداء على قوافل المساعدات، مشددًا على أن فشل الحكومة الإسرائيلية بالقيام بمسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وسماحها بهذه الاعتداءات، يُعد خرقًا لالتزاماتها القانونية.

القافلة وصلت وجهتها

وقال القضاة: قافلة المساعدات التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية تعرضت إلى اعتداء من مستوطنين إسرائيليين في طريقها نحو معبر بيت حانون/إيريز، والعبث بحمولتها، لكنها تابعت مهمتها رغم الاعتداء، انطلاقًا من الحرص الأردني على إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ووصلت وجهتها.

ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف دولي واضح يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويفرض على إسرائيل ضرورة الالتزام بها، وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة ووقف اعتداءات المستوطنين عليها.