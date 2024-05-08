شكرا لقرائتكم خبر عن مساء الأربعاء.. استشهاد 23 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 23 فلسطينيًا وأصيب العشرات مساء اليوم الأربعاء، خلال قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمدينة غزة، بأن الطواقم الطبية انتشلت 13 شهيدًا إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين قرب أحد المساجد شرق مدينة غزة.
كما استشهد 10 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف عيادة للأسنان في ساحة الشوا وسط مدينة غزة، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشرقية من مدينة غزة وجنوبها.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمدينة غزة، بأن الطواقم الطبية انتشلت 13 شهيدًا إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين قرب أحد المساجد شرق مدينة غزة.
كما استشهد 10 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف عيادة للأسنان في ساحة الشوا وسط مدينة غزة، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشرقية من مدينة غزة وجنوبها.
34844 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 215 على التوالي، إلى 34844 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78404 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 55 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 200 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.