شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: حل مجلس الأمة ووقف مواد بالدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة ووقف مواد بالدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وذلك في خطاب إلى الشعب، مساء اليوم الجمعة.

وقال أمير الكويت في خطابه، إن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها، مشددا على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم قائلا: "لن أسمح بالمساس بهيبتهم". حل مجلس الأمة وأوضح أمير الكويت أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض، معلنا حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات. وقال أمير الكويت إن اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون، فمن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أيًا كان موقعه أو صفته.

وأوضح أن بعض النواب حاول فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة لم تستطع إكمال تشكيلها في ظل ما صدر من بعض النواب. خطاب أمير الكويت وأكد أمير الكويت أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نوليه اهتماما كبيرا.

وقال: لن أسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد. لافتا إلى أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله.

وأوضح أن الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة حتى المؤسسات الأمنية، لافتا إلى أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد.

وأكد أن مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط بها أو استخدامها للاستنزاف.

وشدد على أن البعض يريد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، وهناك من يعطل مصالح البلاد.

وأكد أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، مشيرا إلى أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها.

وقال: لمسنا خلال الفترة السابقة سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية.. وبلادنا مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاس على واقعنا.