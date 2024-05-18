شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى في قصف جديد للاحتلال الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في قصف جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة، استشهد 46 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان في جباليا، إلى استشهاد 28 فلسطينياً، خلال قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل مكتظة بالأطفال والنساء. قصف إسرائيلي متواصل على غزة كما أدى القصف والتوغل الإسرائيلي المستمر لمخيم جباليا لليوم السابع على التوالي إلى استشهاد أكثر من 150 فلسطينياً نصفهم من الأطفال والنساء.



كما استشهد 18 فلسطينياً جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف القصف منازل وتجمعات للفلسطينيين في المدينة، فيما يواصل الاحتلال التوغل في عمق مدينة رفح وسط قصف جوي ومدفعي مكثف.