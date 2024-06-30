شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزاري عربي لمتابعة تنفيذ "استراتيجية الموازنة الصديقة للصحة" والان نبدء بالتفاصيل

تغطية صحية شاملة

الدمام - شريف احمد - تعقد جامعة الدول العربية اجتماعًا عربيًا مشتركًا لوزارات الصحة والمالية غدًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، واستعراض أهدافها ووضع خطة تنفيذية، من خلال المناقشات مع الجهات المعنية من وزارات الصحة والمالية العربية.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في بيانٍ اليوم: إن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العادية (59) لمجلس وزراء الصحة العرب التي عُقِدَت في جنيف، بشأن إطلاق الإستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.وأضافت أن هذه الإستراتيجية تعد مرجعًا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها، وتعزيز أنظمتها الخاصة بالإدارة المالية العامة للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.وأوضحت أن الإستراتيجية تحدد المبادئ التي تسمح بمشاركة أكبر لقطاع الصحة في تدخلات الإدارة المالية العامة المعنية بتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وتوسيع الحيز المالي للصحة.وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية تعطي الأولوية لدور وزارات الصحة في ضمان فعالية وكفاءة الأموال العامة من خلال تعزيز سياسات الإنفاق لإفساح المجال لنفقات صحية جديدة.ولفتت الانتباه إلى أن هناك إجماعًا متزايدًا بين صانعي السياسات على مستوى العالم، على أن التمويل العام أساسي لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وأن أحد الجوانب الرئيسة للميزانيات الصديقة للصحة هو طريقة إدارة هذه الموارد العامة.