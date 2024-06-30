شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. 3 معايير أساسية للقبول في الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

معايير القبول

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اختبار القدرات العامة

الاختبار التحصيلي

التقديم في الجامعات

الدمام - شريف احمد - حرصت وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تقديم أفضل الفرص للالتحاق بالدراسة في المرحلة الجامعية والجامعية المتوسطة لخريجي الثانوية العامة.وتم الاتفاق بين الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض على توحيد إجراءات القبول عن طريق إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لهذه الجامعات والكليات التقنية.توضح بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، أن معايير القبول ثلاثة وهي:وذلك باحتساب أوزان محددة بحيث تجمع حصيلة الأوزان المحددة للطالب حسب الكليات والمسارات في نسبة مركبة واحدة.علماً أن بعض الجامعات تشترط اختبار الكفايات للغة الإنجليزية(Step) والمقابلة الشخصية لبعض التخصصات.ويتم القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسياً وفق معايير القبول (النسبة المركبة) وحسب ترتيب الرغبات وتوافر المقاعد وشروط الكليات.بدأ اليوم الأحد القبول للعام الجامعي 1446هـ، عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلبة في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.وذلك في جامعات الملك سعود، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبدالعزيز، شقراء، المجمعة، والكليات التقنية.وتستقبل الطلبات للطلاب يوم الأحد 24-12-1445هـ، والطالبات يوم الإثنين 25-12-1445هـ.