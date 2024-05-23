شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بقرار 3 دول الاعتراف بدولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

تقدير الموقف السعودي

الدمام - شريف احمد - رحبت دولة الكويت بالقرارات الصادرة من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا بشأن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس الأربعاء، أن تلك القرارات تعد خطوات إيجابية من شأنها الإسهام في تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد البيان على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة اتخاذ سائر الدول قرارات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

أعربت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "أركو"، عن تقديرها للبيان الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بشأن إعلان دول أوربية اعترافها بدولة فلسطين.



وأوضح الأمين العام للمنظمة د. صالح بن حمد التويجري، أن هذا البيان الصادر امتداد لدور المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، وسعيها الدؤوب على المستويين الإقليمي والدولي لتقرير حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الدور الإنساني السعودي

وشدد التويجري على إشادة المنظمة بالدور الإنساني السعودي الموازي لدورها الدبلوماسي في الاستجابة الكبيرة والمستمرة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.