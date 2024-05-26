شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا والبحرين ترحبان بقرار العدل الدولية حول رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت تركيا والبحرين بإلزام محكمة العدل الدولية إسرائيل بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في محافظة رفح الفلسطينية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم السبت، عن ترحيب المملكة بالقرار، وجددت دعوة المجتمع الدولي، لاسيما أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في فرض تطبيق القرارات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي بشأن الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.

وأكدت الوزارة على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع بشكل آمن وكامل ومستدام، وتهيئة الأجواء الآمنة لإحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين.

من جهته، قال وزير العدل التركي يلماز تونتش، إن قرار محكمة العدل الدولية، مهم من أجل وقف الدماء والدموع في فلسطين، ولكنه "غير كاف"، مؤكدا على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف تونتش: "يجب على إسرائيل البربرية أن تضع حدا للحرب والجرائم، التي ارتكبتها ضد الإنسانية، والتي تسببت بمقتل نحو 36 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 80 ألفا، خلال الأشهر الثمانية الماضية".

وشدد على أنه "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التصرف كتنظيم إرهابي، وتلتزم بما تنص عليه القوانين الدولية".

وأصدرت محكمة العدل الدولية يوم أمس الجمعة قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "لأنها تفاقم ظروف عيش الفلسطينيين".