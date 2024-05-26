شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: تل أبيب مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصادر، اليوم السبت، بأن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت وسائل إعلام، عن مسؤولين إسرائيليين، أنهم مستعدون لبحث الهدوء المستمر بغزة في إطار مباحثات صفقة تبادل المحتجزين.

من جانبه، دعا بيني جانتس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو لإدانة التسجيل المصور الذي يحرّض على التمرد وألا يختبئ وراء لعبة الكلمات.

وأضاف "جانتس"، أن التعبير عن تأييد التمرد كما في التسجيل المنشور يضر بأمن إسرائيل.

كان وزراء إسرائيليون، رفضوا، أمس الجمعة، قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة، وتعهدوا بمواصلة العدوان لتحرير المحتجزين فى غزة.