هآرتس: إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الاول

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية، تأكيدها أن "إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الاول". وكشفت المصادر أن "وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير يقول إن تقليص كميات الطعام للمعتقلين الفلسطينيين يندرج ضمن إجراءات الردع"، مشيرة الى ان "كمية الطعام التي تقدم للأسرى الفلسطينيين أقل بكثير من الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي".

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