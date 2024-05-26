شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ الحرب.. حماس تعلن نجاح عملية أسر جنود إسرائيليين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام – الذراع العسكري لحركة حماس – أبو عبيدة نجاحهم فى تنفيذ عملية أسر جديدة لجنود إسرائيليين في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة : "نفذنا عملية مركبة واستدرجنا قوة صهيونية لأحد الأنفاق وأوقعناهم جميعاً بين قتيل وجريح وأسير".



وتابع: "كتائب القسام استدرجت قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا واشتبكت معها من مسافة الصفر وقتلت وأصابت وأسرت جميع أفرادها".



وأستطرد قائلا: "مجاهدونا نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة صهوينة إلى أحد الأنفاق، ونفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون".



وقال إن الجيش الإسرائيلي بعد 200 يوم من الحرب على غزة لا يزال يلملم صورته حتى اليوم ولا يزال يحصد المزيد من الانكسار والعار.



وتابع: "لن يحصد الاحتلال الإسرائيلي إلا الخزي والعار وإن النتيجة الأكيدة هي زوال الاحتلال، والعدو عالقا في رمال غزة، والمقاومة مستمرة في تلقين الاحتلال الدروس، بينما تستمر حكومة العدو في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير".

وأضاف، أن جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي، لافتا إلى ان قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية.