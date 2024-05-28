شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد اثنين منهم.. الاحتلال يستهدف مسعفين فلسطينيين في رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد مسعفان اليوم الاثنين، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدفهما في أثناء عملهما في محيط المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الكوادر الطبية في أثناء عملهم في محيط مستشفى الكويتي، ما أدى إلى استشهاد المسعفين.

وتواصل دبابات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف للأحياء الوسطى والغربية من مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون هول مجزرة الخيام المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. أشلاء الشهداء ارتفع عدد شهداء مجزرة الخيام التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البركسات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة الليلة الماضية إلى 45 شهيدًا، و 249 جريحًا، ومن بين الشهداء 23 طفلًا وسيدة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الطواقم الطبية استمرت في البحث عن أشلاء عدد من الشهداء إلى ظهر اليوم. 230 شهيدًا وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء في مدينة رفح ارتفع منذ بداية الشهر الحالي إلى أكثر من 230 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء.وبيّنت وزارة الصحة أن عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم 234 على التوالي ارتفع إلى 36050 والجرحى إلى 81026.

