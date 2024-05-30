شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة العشرات في قصف للاحتلال على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

جريمة ممنهجة

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متعددة من قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة إسعاف كانت في طريقها لانتشال الشهداء والجرحى غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مسعفين كانوا بداخلها.وقد وصفت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف سيارة الإسعاف في رفح بالجريمة البشعة والممنهجة، التي تهدف لشل المنظومة الصحية، ومنع إنقاذ الجرحى.وفي وسط قطاع غزة، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات.ونقل الشهداء والجرحى ومعظمهم من الأطفال والنساء إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة تل السلطان غرب رفح، التي تتعرض مناطقها الغربية والوسطى لقصف مكثف، أدى على مدار الأيام الماضية لاستشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.