شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد وإصابات بين الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني وأصيب 4 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة البيرة، وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين معززة بالجرافات والآليات العسكرية. 36224 شهيدًا