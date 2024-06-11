شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 37164 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 249 على التوالي إلى 37164 شهيداً، ونحو 84832 جريحاً؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 120 بجروح، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات، لانتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.

من ناحية أخرى، وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9170 فلسطينياً في الضفة الغربية، خلال الشهور الـ 8 الماضية. تفاقم أوضاع الأسرى وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 15 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على الخليل وجنين ونابلس وبيت لحم، لافتة النظر لتفاقم أوضاع الأسرى، في ظل استمرار سياسة العزل الانفرادي، والاعتداء على الأسرى، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.

فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعاني من عدم وجود الدعم كي تتمكن من أداء عملها. قطاع غزة ودعا جوتيريش، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة المنعقدة في الأردن اليوم، جميع الأطراف إلى الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ملحة في قطاع غزة، لافتًا إلى أن "أونروا" لها دور أساسي في العمل الإنساني في قطاع غزة. وأكد جوتيريش أن الحل في غزة يجب أن يكون سياسيًا لفتح آفاق عملية سلام مستدامة.