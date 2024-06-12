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مستوطنون يقتحمون الأقصى والبلدة القديمة في القدس

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اقتحم المئات من المستوطنين اليوم، البلدة القديمة في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأغلق جنود الاحتلال الطرق المؤدية للبلدة القديمة، لتأمين مسيرات استفزازية للمستوطنين ستنظم اليوم، حيث تزامنت عمليات اقتحام البلدة القديمة مع تحذيرات من دائرة الأوقاف في القدس المحتلة من تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأقصى خلال الأيام القادمة في ظل دعواتهم المستمرة لتكثيف اقتحام الأقصى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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