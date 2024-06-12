شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى والبلدة القديمة في القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم المئات من المستوطنين اليوم، البلدة القديمة في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلق جنود الاحتلال الطرق المؤدية للبلدة القديمة، لتأمين مسيرات استفزازية للمستوطنين ستنظم اليوم، حيث تزامنت عمليات اقتحام البلدة القديمة مع تحذيرات من دائرة الأوقاف في القدس المحتلة من تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأقصى خلال الأيام القادمة في ظل دعواتهم المستمرة لتكثيف اقتحام الأقصى.