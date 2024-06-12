ولي عهد السعودية ونظيره الكويتي.. لقاء يحظى باهتمام شعبي لافت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت، أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

وقد حظي هذا اللقاء بين ولي العهد السعودي ونظيره الكويتي باهتمام شعبي لافت، تجلى بوضوح في تفاعل الآلاف من البلدين عبر منصات السوشيال ميديا، مما يؤكد ثقة الشعبين في السعودية والكويت أن هذا اللقاء سوف يسفر عن تطوير كبير في العلاقات في شتى المجالات.

وتبادل ولي العهد السعودي ونظيره الكويتي خلال لقائهما في قصر السلام بجدة، الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي الشيخ صباح الخالد لدى وصوله في وقت سابق الثلاثاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه ولياً للعهد بالكويت مطلع يونيو (حزيران) الحالي.

حضر اللقاء، الأمير سلطان بن سعد بن خالد السفير السعودي لدى الكويت، والأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق - والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.

فيما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ مشعل جراح صباح الحمد الصباح، والشيخ صباح فهد صباح الناصر الصباح، والشيخ أحمد سالم العلي السالم الصباح، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ مشعل جابر عبد الله الصباح، والشيخ مبارك عبد الله مبارك الصباح، والشيخ فراس سعود عبد الله علي المالك الصباح، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح السفير لدى السعودية.