شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الكويتي يطمئن على صحة المصابين جراء حريق المنقف والان نبدء بالتفاصيل

العقارات المخالفة

الدمام - شريف احمد - تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف المصابين في المستشفيات جراء حريق بناية المنقف.ووفقًا لوكالة "كونا"، اطمأن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في عدد من المستشفيات على صحة المصابين جراء الحريق، واستمع خلال الزيارة لشرح من المسؤولين في وزارة الصحة حول أوضاعهم الصحية.وارتفع عدد الضحايا في حريق المنقف إلى أكثر من 40 حالة وفاة، إثر النيران الهائلة التي شبت في مبنى يقطنه العمال بالحي.وتفقد وزير الداخلية الكويتي، موقع الحريق وأمهل أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح غدٍ لإزالة أي مخالفات، مؤكداً أن البلدية وفرق الإزالة ستعمل في كل مخالفة ومن دون إنذار.وأصدرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الكويتية الدكتورة نورة المشعان توجيهًا لمدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس بوقف جميع قياديي فرع بلدي الأحمدي عن العمل بسبب ‫حريق المنقف وإحالتهم للتحقيق.وكشفت أنه سيتم التحفظ على صاحب العقار الذي وقع فيه الحريق للتحقيق ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال.