شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف مكثف

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين مساء اليوم، فيما أصيب العشرات بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت خمسة شهداء من منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، التي تعرضت لقصف مكثف من الاحتلال الإسرائيلي.كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق الزوارق الحربية النار على شواطىء مدينة رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في عمق الأحياء السكنية في المدينة.وفي القدس المحتلة، أصيب فلسطيني برصاص مستوطن في منطقة البلدة القديمة، التي تعرضت منازل الفلسطينيين فيها خلال الساعات الماضية لهجمات بالحجارة من قبل عشرات المستوطنين.