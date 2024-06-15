الخليج اليوم .. بأسبوع.. ضبط 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بلغ إجمالي المخالفين الذين ضبطتهم الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة في الفترة من 06/ 06/ 2024م إلى 12/ 06/ 2024م، أكثر من 12950مخالفًا، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت بيانات الحملات الميدانية الأمنية إلى أن 8213 مخالفًا من الذين ضبطوا كانوا مخالفين لنظام الإقامة، و3340 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1397مخالفًا لنظام العمل.

وفي المقابل، بلغ إجمالي الذين ضبطوا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 817 شخصًا، 40% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و03% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 104 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

إلى ذلك، أكدت الحملات الأمنية ضبطها 10متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالي الذين أخضعوا حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 30131 وافدًا مخالفًا، منهم 29154 رجلاً، و977 امرأة.

كما أحالت 22461 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أيضاً 2343 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، معلنة ترحيل 9741 مخالفًا، وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.