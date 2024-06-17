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الكويت: السعودية قامت بجهود كبيرة لإنجاح موسم الحج وخدمة الحجاج

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القاهرة - سامية سيد - أشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح بالجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة السعودية لنجاح موسم الحج معربا عن أسمى آيات التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز بنجاح موسم الحج .


وقال سفير الكويت لدي المملكة السعودية في تصريح لتلفزيون دولة الكويت، إن ما تقوم به المملكة بكافة قطاعاتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام يعتبر جهدا جبارا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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