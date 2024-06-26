هيئة عمليات التجارة البريطانية: سقوط صاروخ بالقرب من سفينة جنوب عدن في اليمن

نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان سفينة تجارية أبلغ عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من السفينة على بعد 52 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن في اليمن.

أضافت الهيئة التي تقدم معلومات أمنية أنها تلقت "تقريرا عن الواقعة يفيد بسلامة الطاقم وبأن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي".

وأصيبت حركة التجارة العالمية بالارتباك بسبب هجمات القوات المسلحة اليمنية التي أجبرت مالكي السفن على تغيير مسارها بعيدا عن طريق قناة السويس المختصر، وقوبلت هجماتهم بغارات أميركية وبريطانية منذ شباط.