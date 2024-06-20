شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الخميس، أنه تم إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مدير المديرية السفير الدكتور سفيان القضاة قوله إن "الجهات السعودية المعنية باشرت في إجراءات دفن الحجاج الذين توفاهم الله من غسل للجثامين وتكفينها والصلاة عليها ومن ثم دفنها".



وأضاف أنه قد تم العثور على 91 حاجا أردنيا من بين 107 مسجلين ضمن قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين، وفقا لقاعدة البيانات التي أعدتها المديرية منذ بدء التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين؛ 22 منهم يرقدون على أسرة الشفاء في المستشفيات السعودية، من بينهم 7 أشخاص بحالة حرجة، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق لنقلهم لتلقي العلاج في الأردن فور أن تسمح حالتهم الصحية بذلك، موضحا أن فريق القنصلية العامة الأردنية في جدة والمتواجد حاليا في مكة قام اليوم بزيارة جميع المرضى والاطمئنان على صحتهم.



وأكد السفير القضاة، أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية وفريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، ومع ذوي المفقودين، وأن فريق القنصلية لا يزال يقوم بتقديم الخدمات القنصلية للحجاج الذين تم العثور عليهم ومتابعة أوضاعهم الصحية مع السلطات السعودية المختصة، مشيرا إلى أن الفريق يقوم بزيارة الحجاج الأردنيين في المستشفيات للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة أوضاعهم.



ولفت إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عن 16 حاجا أردنيا مفقودا، بجهود مشتركة من الخلية التي شكلتها الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج ومع السلطات السعودية المختصة.