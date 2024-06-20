شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها بالعمل على وقف العدوان الهمجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار عن قطاع غزة والدخول غير المشروط للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية.

وأدانت الوزارة - وفقا لبيان اليوم الخميس مواصلة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، من القتل العمد، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتجويع، والتهجير القسري، واقتحام وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الطبية والأساسية، والعنف كأداة للحرب على مدى 75 عامًا.



وقالت الوزارة إن العديد من التقارير الرسمية والمقالات التحقيقية بالإضافة إلى الشهادات الحية أكدت تعرض المعتقلين الفلسطينيين إلى ظروف مهينة ومأساوية، من التحقيق والتعذيب والاهانة، والاعتداء والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني في مراكز اعتقال الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي.



وأوضحت أن الاحتلال قام منذ أكتوبر 2023، على اعتقال أكثر من 9155 فلسطينيا وفلسطينية، بما في ذلك 300 امرأة، و635 طفلا، واخفاء قسري لآلاف منهم، ويتعرض العديد منهم إلى العنف والضرب، والتعذيب، والتحرش، والتعنيف اللفظي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت أن "هذه الأفعال الشنيعة لا تظهر فقط استهتاراً بكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه، بل احتقار الاحتلال للقانون الدولي وأبسط قواعد الأخلاق، ما أفضى لارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".



وشددت الوزارة على حق الرجال والنساء والأطفال وكبار السن الفلسطينيين في العيش بأمان والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من كافة أشكال العنف والتعذيب والاضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب المستوطنين.