شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تنفيذ ضربات استباقية ضد بقايا داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول استمرار الأجهزة الأمنية باستهداف بتنفيذ عمليات استباقية ضد ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة".

وثمن رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم "الخميس"،جهد الاستخبارات العسكرية من خلال عمليات الاستطلاع والمراقبة المستمرة لتحركات بقايا عصابات داعش،مبينا أن الضربة الأخيرة في كركوك على تلك العصابات جاءت بعد ثلاثة أيام من المراقبة الدقيقة بعدها تم توجيه طائرات القوة الجوية العراقية باستهداف أوكارهم بضربتين جويتين أصابتا الأهداف بدقة".

وأوضح أن الجهد الاستخباراتي و العمليات الاستباقية والتنسيق والإشراف الكبير لقيادة العمليات المشتركة له الدور الكبير بتوجيه القطاعات والأجهزة الاستخباراتية وكذلك الموارد الاخرى من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطائرات الاستطلاع لاستهداف ما تبقى من هذه العصابات الإرهابية،مؤكدا استمرار جميع الأجهزة الأمنية وبلا توقف باستهداف ما تبقى من هذه العناصر الإرهابية المنهزمة ".

وكانت القوات الجوية العراقية قد وجهت ، اليوم الخميس بواسطة طائرات F_16 ضربتين جويتين أسفرتا عن تدمير أوكار وأنفاق وكهوف لداعش الإرهابي في كركوك.