شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي متواصل.. استشهاد فلسطينيين جنوب مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مناطق المغراقة والزهراء جنوب المدينة.

كما واصلت دبابات وجرافات الاحتلال توغلها في عمق الحي السعودي غرب مدينة رفح ودمرت مربعات سكنية بأكملها، تزامن ذلك مع مواصلة استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي. خيام النازحين برفح وسجل عدد الشهداء والمصابين ارتفاعًا في المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء قصفه لمخيمات النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وانتشلت الطواقم الطبية 25 شهيدًا وأكثر من 50 جريحًا في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح.