اخبار الخليج

قصف إسرائيلي متواصل.. استشهاد فلسطينيين جنوب مدينة غزة

0 نشر
واس- غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي متواصل.. استشهاد فلسطينيين جنوب مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مناطق المغراقة والزهراء جنوب المدينة.
كما واصلت دبابات وجرافات الاحتلال توغلها في عمق الحي السعودي غرب مدينة رفح ودمرت مربعات سكنية بأكملها، تزامن ذلك مع مواصلة استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي.

خيام النازحين برفح

وسجل عدد الشهداء والمصابين ارتفاعًا في المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء قصفه لمخيمات النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح.
وانتشلت الطواقم الطبية 25 شهيدًا وأكثر من 50 جريحًا في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا