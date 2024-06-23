شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف للاحتلال أهداف في غزة والان نبدء بالتفاصيل

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استهداف مقر الأونروا

الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال على خيام النازحين غرب مدينة رفح، التي تتعرض فيها خيام النازحين لقصف مكثف، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا خلال اليومين الماضيين.ترافقت المجازر المروعة مع مواصلة توغل دبابات الاحتلال في وسط وغرب المدينة، وتدمير شامل للأحياء السكنية والبنية التحتية.كما استشهد 8 فلسطينيين وجرح عدد آخر اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مقرًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" غرب مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأنها انتشلت 8 شهداء وجرحى كانوا في مقر "الأونروا" غرب مدينة غزة، بعد استهدافهم من قبل طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي.وفي سياق متصل، وثّقت الأونروا في بيان، تعرض 67% من مدارسها لاعتداءات من قبل الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.